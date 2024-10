Rejet du dossier de candidatures de l'Alliance Samm Sunu Sénégal : Le mouvement citoyenThiès d'abord dénonce avec fermeté cette décision et parle de blocage...

Par une note transmise à Dakaractu Thiès, le mouvement citoyen Thiès d'abord a fustigé la décision de déclarer irrecevable la liste de l'Alliance Samm Sunu Sénégal dont son président Me Habib Vitin est la tête de liste départementale à Thiès. " Le mouvement citoyen Thiès d'abord tient à dénoncer avec la plus grande fermeté les manœuvres en cours visant à bloquer la candidature du Président Habib Vitin, tête de liste aux élections législatives dans le département de Thiès. Ces tentatives sont une atteinte inacceptable aux principes démocratiques et à la libre participation des citoyens aux affaires publiques. Nous appelons les populations de Thiès à rester mobilisées face à ces tentatives de manipulation qui cherchent à priver les thiessois de choix crédible", a-t-on évoqué.

Ledit mouvement de déclarer : "Le mouvement citoyen Thiès d'abord ne reculera pas face à ces obstacles et continuera à lutter pour une représentation juste et honnête des citoyens de Thiès dans les instances législatives". Et d'ajouter : "Nous reaffirmons notre engagement à défendre les intérêts des habitants de Thiès et à promouvoir une gestion publique transparente, inclusive et respecteuse des droits de chacun".

À rappeler que ladite alliance a introduit un recours auprès du Conseil Constitutionnel pour demander l'annulation de la décision n°010098 du 1er octobre 2024 ayant déclaré irrecvable son dossier de candidature...Le président du mouvement Thiès D'abord s'est engagé depuis plusieurs mois à accompagner les thiessois à travers des actions de solidarité qui touchent les différents secteurs dont l'éducation, la santé, le sport, l'environnement, l’autonomisation des femmes etc...