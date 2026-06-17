Kaolack : Incinération de produits avariés d’une valeur de plus de 6 millions de FCFA

La Brigade départementale de service d’hygiène de Kaolack avec l’appui de la Brigade des Sapeurs-pompiers et des agents de la Sonaged, a procédé ce mercredi 17 juin 2026, à l’incinération de produits périmés impropres à la consommation saisis sur des commerçants et autres exploitants. Cette saisie est composée entre autres de boîtes de conserve, de lait, de bouillons, de boissons etc... « Les produits détruits sont estimés à une quantité de 15,5 tonnes et d’une valeur estimative à 6,850 millions de FCFA », a déclaré l’Adjudant Alassane Traoré, chef de la Brigade départementale d’hygiène de Kaolack.

Selon lui, cette année-ci, « on note une légère baisse (des produits incinérés). Cela s’explique par l’éveil des consciences des consommateurs et des commerçants par rapport aux risques et aux dangers des produits avariés », a ajouté l’Adjudant Alassane Traoré avant de lancer un appel aux populations. « Le message que je lance à l’endroit des populations et des commerçants que ce soit les détaillants ou les grossistes, c'est de veiller sur les rayons de vente concernant les produits périmés, le reste le service d’hygiène est là pour se charger du contrôle sanitaire et éventuellement préserver la sécurité sanitaire des populations », a conclu le chef de la Brigade départementale d’hygiène de Kaolack.