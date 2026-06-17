Tamkharite 2026 : la CONACOC fixe la date au 25 juin

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a annoncé avoir observé le croissant lunaire dans plusieurs localités du Sénégal à l’issue de sa séance de délibération tenue ce mardi 16 juin 2026 à la RTS.



Selon le communiqué signé par le président de la commission, l’Imam El Hadji Oumar Diène, les informations recueillies auprès des 485 représentants de la CONACOC à travers le pays, ainsi qu’auprès des familles religieuses et des imams des 14 régions et 46 départements, ont permis de confirmer l’apparition du croissant lunaire.



En conséquence, le mercredi 17 juin 2026 correspondra au premier jour du mois de Muharram, marquant le début de la nouvelle année musulmane 1448 de l’Hégire.



La CONACOC précise par ailleurs que le dîner de la fête de Tamkharite (Achoura) sera célébré le jeudi 25 juin 2026 sur l’ensemble du territoire national.



À cette occasion, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a adressé ses vœux de bonne et heureuse année 1448 à toute la communauté musulmane du Sénégal et de la diaspora.

