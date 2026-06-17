Justice : Abdou Aziz Diop, ancien conseiller de Macky Sall dans le viseur de la Dsc

Selon des informations relayées par Libération, la convocation d’Abdoul Aziz Diop, ancien conseiller spécial du président Macky Sall, serait imminente. Le journal affirme avoir appris de sources autorisées que le parquet de Dakar a instruit la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) en vue d’entendre l’ancien conseiller sur des propos tenus récemment lors d’une émission télévisée.
D’après Libération, Abdoul Aziz Diop s’était montré particulièrement virulent à l’encontre du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, par ailleurs leader du parti Pastef, ainsi que de ses partisans. C’est sur la base de ces déclarations que le parquet aurait décidé de saisir la Dsc afin de recueillir ses explications.
D’après Libération, Abdoul Aziz Diop s’était montré particulièrement virulent à l’encontre du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, par ailleurs leader du parti Pastef, ainsi que de ses partisans. C’est sur la base de ces déclarations que le parquet aurait décidé de saisir la Dsc afin de recueillir ses explications.
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