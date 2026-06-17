Dakar Dem Dikk annonce la délocalisation temporaire de plusieurs lignes au terminus HLM Grand-Yoff

La Direction générale de Dakar Dem Dikk (DDD) a annoncé une réorganisation temporaire de certaines de ses lignes de transport à compter du lundi 22 juin 2026. Cette mesure fait suite aux travaux d’aménagement en cours au terminus des HLM Grand-Yoff et vise à garantir la sécurité des usagers et du personnel.



Selon le communiqué de la société DDD parvenu à Dakaractu, plusieurs lignes interurbaines verront leurs points de départ provisoirement déplacés.



Ainsi, les lignes desservant Kaffrine et Guinguinéo partiront désormais de la gare de Colobane. Quant aux lignes à destination de Bakel, Goudomp et Kidira, leurs départs seront assurés à partir du terminus de Liberté 5.



La ligne urbaine 121 est également concernée par cette réorganisation. Son terminus est temporairement transféré à l’Aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff.



En revanche, Dakar Dem Dikk précise que la ligne AIBD Express HLM Grand-Yoff continuera à fonctionner normalement depuis son terminus habituel aux HLM Grand-Yoff.



La société présente ses excuses aux usagers pour les désagréments occasionnés par ces changements et réaffirme son engagement en faveur de la sécurité, de la régularité des dessertes et de l’amélioration continue de la qualité de ses services.



D'aprés le communiqué, ces mesures resteront en vigueur pendant toute la durée des travaux d’aménagement du terminus des HLM Grand-Yoff.

