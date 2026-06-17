Saint-Louis : 5 338 candidats au CFEE, l’IEF Saint-Louis Commune salue un démarrage sans incident

Ils sont 5 338 candidats à composer cette année pour le Certificat de Fin d’Études Élémentaires [CFEE] dans la commune de Saint-Louis. L’Inspection de l’Éducation et de la Formation [IEF] de Saint-Louis Commune M. Alhousseynou Sarr se félicite du bon déroulement des épreuves qui marquent la fin de l’année scolaire.



Une session 2026 marquée par des innovations



Cette session introduit plusieurs changements majeurs. Le Décret 2026-1112 du 21 mai 2026 supprime le concours d’entrée en 6e et transfère la gestion du CFEE au niveau des centres d’examens. Désormais, chaque centre assure l’administration des épreuves jusqu’à la proclamation des résultats.



Pour garantir une bonne organisation, l’IEF a multiplié les préparatifs : formation des chefs de centre, de leurs adjoints, des surveillants et des correcteurs, préparation des salles, et mobilisation des communautés pour accompagner les jurys.



Les chiffres clés



- 5 338 candidats au total : 2 421 garçons et 2 917 filles.

- 31 centres d’examens, dont un centre mixte à Goxu Mbacc et un centre exclusivement franco-arabe à l’EFA Sor Daga, qui accueille 129 candidats.

- 3 836 candidats du public dont 2 175 filles, contre 1 370 du privé dont 666 filles.

- 132 candidats individuels recensés, dont 76 filles.

- 4 candidats déficients visuels prennent part aux épreuves, dont 2 filles.



Côté encadrement, 695 enseignants dont 383 femmes sont mobilisés pour la surveillance et la correction. Le dispositif compte 31 chefs de centre dont 4 femmes, 32 adjoints dont 4 femmes, et 112 secrétaires dont 49 femmes.



Une délégation conduite par l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation, Alhousseynou Sarr, accompagné du préfet du département, de l’adjointe au maire chargée de l’éducation et d’autres partenaires de l’école, a effectué une tournée dans les centres. L’objectif : s’assurer de l’effectivité du travail et du respect des dispositions prises.



L’IEF de Saint-Louis Commune se dit satisfaite du lancement des épreuves et réaffirme son engagement pour un examen transparent et bien organisé.