CFEE 2026 : 15 386 candidats à l’assaut du premier diplôme à l’Académie de Louga

À l’instar des autres académies du Sénégal, l’Académie de Louga a démarré ce mercredi 17 juin 2026 les épreuves du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE). Au total, 15 386 candidats sont inscrits cette année, dont 9 187 filles et 6 199 garçons.



Comparé à la session 2025, qui avait enregistré 15 173 candidats, l’effectif connaît une hausse de 213 candidats, soit une progression de 1,4 %. Selon les autorités académiques, cette évolution positive traduit les efforts continus déployés en matière de scolarisation et de maintien des élèves dans le système éducatif régional.



Toutefois, les tendances varient selon les Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF). L’IEF de Linguère affiche la plus forte progression avec 303 candidats supplémentaires. Celle de Louga enregistre également une hausse significative de 156 candidats, passant de 6 984 à 7 140 inscrits. En revanche, l’IEF de Kébémer connaît un recul de 246 candidats, soit une baisse de 5,5 % par rapport à l’année précédente.



La prédominance féminine demeure une caractéristique forte de l’académie. Les filles représentent 59,7 % de l’effectif global avec 9 187 candidates contre 6 199 garçons. Cependant, une légère baisse de 138 candidates est observée, tandis que les effectifs masculins progressent de 351 candidats.



S’agissant des candidats à besoins éducatifs spécifiques (CBES), seuls trois candidats ont été recensés dans l’ensemble de l’académie, soit 0,02 % des effectifs. Une situation qui interpelle les autorités éducatives sur la nécessité de renforcer les mécanismes d’identification, la formation des acteurs et l’adaptation des centres d’examen afin de garantir une éducation véritablement inclusive.



Par ailleurs, l’analyse des résultats des sessions 2024 et 2025 révèle une amélioration notable des performances dans les trois IEF de l’académie. L’IEF de Louga réalise la progression la plus spectaculaire avec un gain de 16,59 points, passant de 43,50 % de réussite en 2024 à 60,09 % en 2025.



L’IEF de Kébémer affiche pour sa part le meilleur taux de réussite de l’académie en 2025 avec 61,91 %, soit une progression de 13,66 points. Quant à l’IEF de Linguère, elle enregistre une hausse plus modérée de 1,35 point, mais conserve des résultats satisfaisants au regard de son niveau déjà élevé en 2024, où le taux de réussite s’établissait à 57,28 %.



Globalement, l’Académie de Louga a enregistré une progression de 11,99 points entre 2024 et 2025, passant de 48,28 % à 60,27 % de réussite. Selon l’Inspection d’Académie, cette amélioration est le fruit des stratégies de pilotage pédagogique mises en œuvre, de l’engagement des équipes éducatives et de la mobilisation de l’ensemble des acteurs du système éducatif.



Pour la session 2026, un important dispositif sécuritaire a été déployé afin de garantir le bon déroulement des épreuves. Les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales ainsi que les services déconcentrés de l’État sont mobilisés pour assurer la sécurité des candidats, du personnel encadrant et des centres d’examen, tout en préservant l’intégrité et la crédibilité de l’examen.



À l’occasion de cette session, l’Inspection d’Académie de Louga réaffirme sa volonté de consolider les acquis enregistrés ces dernières années, de renforcer l’accompagnement pédagogique des élèves et de poursuivre ses efforts pour une école plus performante, plus inclusive et plus équitable.



L’Académie adresse enfin ses encouragements à l’ensemble des candidats et exprime sa reconnaissance à tous les acteurs engagés dans la réussite de cette importante échéance du calendrier scolaire.

