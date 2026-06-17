KOLDA : 17.608 candidats inscrits au CFEE…

Pour l’année 2026, ce sont 17.608 candidats qui sont inscrits au certificat de fin d’études élémentaires dans la région de Kolda. En ce sens, ces derniers se penchent dès ce mercredi 17 juin sur les épreuves pour décrocher leur premier parchemin. Parmi les candidats, il y a 9.470 filles avec un pourcentage de 53,78% tandis que les garçons sont au nombre de 8.138. En ce sens, le département de Kolda a le plus grand nombre de centres avec 60, suivi de Vélingara avec 56 centres et enfin Médina Yoro Foula ferme la marche avec 25 pour un total de 141 centres dans la région.