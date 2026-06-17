« Fleet Exercise 250 » : La Marine nationale sénégalaise participe à un exercice multinational aux États-Unis

La Marine nationale sénégalaise prend part à l’exercice militaire multinational « Fleet Exercise 250 » organisé par la marine américaine à Norfolk, dans l’État de Virginie, aux États-Unis.



Selon une publication de l’Ambassade des États-Unis au Sénégal, le patrouilleur hauturier OPV Niani a accosté sur le sol américain pour participer à cet important rendez-vous naval qui réunit des forces maritimes venues de 18 pays.



La Marine sénégalaise figure parmi les deux seules marines africaines invitées à déployer des équipes dans le cadre de cet exercice de grande envergure. Cette participation témoigne du niveau de coopération entre les forces navales sénégalaises et leurs partenaires internationaux, ainsi que de la reconnaissance du professionnalisme des marins sénégalais.



L’exercice « Fleet Exercise 250 » vise notamment à renforcer l’interopérabilité entre les marines participantes, à améliorer la coordination des opérations en mer et à favoriser les échanges d’expériences dans les domaines de la sécurité maritime et de la défense.



À l’issue des manœuvres en Virginie, l’OPV Niani poursuivra sa mission vers New York. Le navire sénégalais prendra part à l’International Naval Review 250, une revue navale internationale prévue le 4 juillet prochain.



Cet événement prestigieux réunira des bâtiments de guerre provenant de 27 pays et s’inscrit dans le cadre des célébrations maritimes organisées par les États-Unis. La présence du Sénégal à cette cérémonie constitue une nouvelle illustration du rayonnement croissant de la Marine nationale sur la scène internationale, nous dit-on.

