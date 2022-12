Rejet de la motion de censure Dr Malick Diop y voit une adhésion à la politique du gouvernement

Le rejet de la motion de censure déposée contre le gouvernement par la coalition Yewwi Askan Wi montre à suffisance qu'une grande partie de la classe politique sénégalaise adhère à la politique, a estimé le député Malick Diop, non moins porte-parole de l'AFP.



«Cela montre qu'une grande partie de l'opposition et la mouvance présidentielle soutiennent l'action du gouvernement. Ce qui est très important pour l'avenir parce que 6400 milliards FCFA de budget destiné aux sénégalais et sénégalaises, il faut impérativement qu'il y ait une habilitation financière», a réagi le député à la fin des travaux à l'Assemblée nationale...