Pré-hivernage à Pikine : le maire appelle l'ONAS à agir rapidement pour éviter les inondations

Le maire de Pikine-Nord, Amadou Diarra, a salué le choix du directeur général de faire étape dans cette zone qu'il considère comme un point névralgique pour l'évacuation des eaux pluviales et usées de plusieurs communes. Il a rappelé que les populations vivent chaque hivernage avec une profonde inquiétude et comptent sur la réactivité de l'ONAS pour prévenir les inondations avant les premières fortes pluies.







Le maire a insisté sur les défis auxquels les collectivités locales sont confrontées, estimant qu'elles ne disposent pas toujours des moyens suffisants pour faire face aux problèmes d'assainissement. Selon lui, les grands projets d'aménagement de la commune nécessitent un accompagnement technique afin d'éviter que les nouvelles infrastructures n'aggravent les difficultés d'évacuation des eaux. Il a ainsi lancé un appel à une intervention diligente de l'ONAS, affirmant que les habitants de la banlieue fondent beaucoup d'espoir sur les travaux engagés cette année.







De son côté, l'adjointe au préfet de Pikine, Jacqueline Diop, a souligné l'importance stratégique du canal visité, qui reçoit les eaux provenant de plusieurs communes de l'arrondissement de Pikine-Dagoudane. Si elle a reconnu les efforts consentis par l'ONAS et les moyens déployés sur le terrain, elle a également attiré l'attention sur les actes d'incivisme qui compromettent l'efficacité des opérations de curage. La transformation du canal en dépôt d'ordures oblige régulièrement les équipes à reprendre des travaux déjà effectués. Pour l'autorité administrative, la lutte contre les inondations passe autant par les investissements techniques que par une sensibilisation accrue des populations et une implication permanente des services compétents dans la préservation des ouvrages d'assainissement.

