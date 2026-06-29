Ousmane Sonko déballe sur Diomaye: « S’il y’a tripatouillage, cela vient du président de la République ! La constitution ne lui appartient pas »

À l’issue de l’adoption de la proposition de révision constitutionnelle par l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko a retracé l’ensemble du processus ayant conduit à cette réforme, avant de pointer directement la responsabilité du chef de l’État dans les controverses ayant entouré le texte. « S’il y a eu tripatouillage, il vient du président de la République. Il a pris le texte pour regarder ce qui l’arrangeait et ce qui ne l’arrangeait pas. La Constitution n’appartient pas à Bassirou Diomaye Faye », a-t-il lancé.







Le président de l’Assemblée nationale a illustré son propos en évoquant certaines dispositions qu’il reproche au chef de l’État d’avoir écartées, citant notamment la déclaration de patrimoine à la fin du mandat et l’interdiction pour le président de la République de présider un parti. Il s’est ensuite interrogé sur la légitimité d’une telle démarche : « Au nom de quoi une seule personne peut-elle faire le tri entre les dispositions qui lui conviennent et celles qui ne lui conviennent pas ? Cela est inadmissible », a-t-il martelé.







En effet, Ousmane Sonko a tenu à rappeler la hiérarchie des pouvoirs en matière constitutionnelle, déniant au président de la République la qualité de pouvoir constituant : « Le président n’est pas un pouvoir constituant. Le pouvoir constituant dérivé, c’est l’Assemblée nationale. Le pouvoir constituant originaire, c’est le peuple lorsqu’il est convoqué par référendum ».

