Incendie au poste de Hann : Les Maristes et environs privés d’électricité, la Senelec mobilisée

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a annoncé ce lundi 29 juin 2026 une interruption momentanée de la fourniture d’électricité dans le quartier des Maristes et ses environs à Dakar.
Selon le communiqué de la société, cette coupure fait suite à un incendie survenu aux alentours du poste de Hann, contraignant l’entreprise à suspendre l’alimentation par mesure de sécurité.
Senelec a indiqué que ses équipes sont pleinement mobilisées pour un rétablissement du service dans les meilleurs délais, tout en présentant ses excuses aux abonnés affectés par ce désagrément.
Autres articles
-
Réforme constitutionnelle: « Gouverner n’autorise pas à confisquer le débat », Fatoumata Niang Bâ, Présidente UDESR
-
Ousmane Sonko déballe sur Diomaye: « S’il y’a tripatouillage, cela vient du président de la République ! La constitution ne lui appartient pas »
-
Pré-hivernage à Pikine : le maire appelle l'ONAS à agir rapidement pour éviter les inondations
-
Révision de la Constitution : El Malick Ndiaye défend un texte « conforme aux intérêts du peuple sénégalais »
-
Révision de la Constitution : Talla Sylla dénonce un « coup d'État parlementaire »