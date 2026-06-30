Incendie au poste de Hann : Les Maristes et environs privés d’électricité, la Senelec mobilisée

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a annoncé ce lundi 29 juin 2026 une interruption momentanée de la fourniture d’électricité dans le quartier des Maristes et ses environs à Dakar.







Selon le communiqué de la société, cette coupure fait suite à un incendie survenu aux alentours du poste de Hann, contraignant l’entreprise à suspendre l’alimentation par mesure de sécurité.







Senelec a indiqué que ses équipes sont pleinement mobilisées pour un rétablissement du service dans les meilleurs délais, tout en présentant ses excuses aux abonnés affectés par ce désagrément.

