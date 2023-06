Réhabilitation trafic ferroviaire Dakar-Tamba : Mansour Faye fait siffler la première locomotive

Depuis que le Président Macky Sall a lancé les travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Tamba lors de sa tournée économique à Thiès en février dernier, le ministre des transports terrestres, des infrastructures et du désenclavement, Mansour Faye a mis les bouchées doubles pour rendre effectif le processus. Aujourd'hui, toutes les questions sociales liées à la boîte ont été réglées. Il a fait le déplacement à Thiès pour constater de visu l'état d'avancement des travaux mais aussi pour réceptionner trois nouvelles locomotives. Ainsi, Il a fait le circuit à bord du train et de la locomotive présidentielle, de Pout à Diourbel. Face à la presse, Mansour Faye a fait remarquer que d'ici décembre 2023, début janvier 2024, selon les délais contractuels, le train de marchandises va commencer à rouler. A cela, s'ajoute, dira-t-il, qu'après "janvier 2024, il y aura la reprise du train voyageurs vers la même destination et même vers d’autres destinations qui seront ouvertes, notamment sur l’axe Tivaouane et jusqu’à Mékhé". Un nouvel élan qui, estime-t-il, va comme le TER permettre de faire revivre toute l’économie autour du rail, par la voie métrique.

Les représentants des syndicats ont magnifié cette ambition affichée du Chef de l'État autour des rails.