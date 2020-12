Régulation des médias : Le Cnra et le Cored unissent leurs forces.

Une presse exemplaire et professionnelle. Tel est le combat que compte mener le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) et le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (Cored). En effet, les deux entités qui ont eu à travailler lors des élections présidentielles se sont cette fois-ci penchés, en présence du tribunal des pairs, sur les dérives qui pèsent sur le paysage médiatique. Ce, pour discerner les différentes prérogatives et mieux travailler ensemble dans une nouvelle synergie.



Il ne s'agit pas de faire des «répressions» mais plutôt de «travailler dans la pédagogie sur les dérives notées au niveau de la presse», a fait savoir le président du Cored, Mamadou Thior face à la presse ce mardi 15 décembre 2020. Par la même occasion, il annonce que depuis l'installation du tribunal des pairs une dizaine d'affaires a été instruite et six (06) parmi elles ont été publiées.



Babacar Diagne, président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) a salué la séance de travail tenue entre son entité, le Cored et le tribunal des pairs. Il est revenu sur les nombreux problèmes auxquels fait face le paysage médiatique avant de souligner que « le Cnra est une position d’autorité, mais nous voulons en faire une position d’influence ».