« Refus systématique des demandes de mise en liberté provisoire » : Le forum du justiciable interpelle sur la loi

Le Forum du justiciable rappelle que la nécessité de faire respecter la loi est bien conciliable avec la présomption d’innocence et le respect de la dignité humaine. Le Forum du justiciable rappelle que la nécessité de faire respecter la loi est bien conciliable avec la présomption d’innocence et le respect de la dignité humaine.

Le forum du justiciable a constaté le refus presque systématique des demandes de mise en liberté provisoire introduites par les avocats des personnes inculpées et placées en détention provisoire.Estimant qu’en règle générale, la liberté est la règle et la détention l'exception, le Forum du justiciable demande au magistrat instructeur et au procureur de la République, d’accorder, si la détention n’est plus nécessaire, la liberté provisoire à toutes les personnes placées en détention provisoire qui présentent des garanties de représentation en justice. La même demande est également formulée pour celles dont l'état de santé est incompatible avec la vie carcérale.