« Refus » de la DGE de lui attribuer ses fiches de parrainage : Ousmane Sonko saisit la cour suprême

Ousmane Sonko et ses avocats ne comptent pas rester passifs face à l’instruction suivie par la direction générale des élections de ne pas lui délivrer des fiches de parrainage pour l’élection présidentielle de 2024.



Selon le quotidien Le Soleil, le leader du parti dissous, « Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité » (Pastef) présentement emprisonné pour deux (02) années, a décidé d'attaquer l'État devant la Cour suprême en référé. « Ousmane Sonko attaque l'État pour l'obliger à revenir sur le refus de la Direction générale des élections de délivrer à son mandataire les fiches devant porter les parrainages pour tout candidat à l'élection présidentielle prochaine », note le confrère.



Rappelons que le premier jour de la distribution des fiches, le mandataire Ayib Daffé s’est vu refusé les fiches de parrainage pour le compte de Ousmane Sonko. Et le secrétaire intérimaire du parti dissous avait bien annoncé qu’ils vont attaquer « cette décision arbitraire et illégale » devant la juridiction compétente.