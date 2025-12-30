Quand l’argent divise la famille : à Mbour, un gendre jugé pour un détournement présumé de 7 millions de FCFA


Quand l’argent divise la famille : à Mbour, un gendre jugé pour un détournement présumé de 7 millions de FCFA

À Mbour, une affaire familiale a quitté le cercle privé pour s’inviter dans l’arène judiciaire. Un différend entre une belle-mère et son gendre, jadis liés par une collaboration commerciale fructueuse, s’est transformé en un procès pour détournement de fonds, révèle L’Observateur.

 

Au cœur du litige se trouve A. Samb, plombier de profession, actuellement en détention depuis début décembre. Il est accusé par sa belle-mère, M. Fall, d’avoir détourné la somme de 7 millions de FCFA qui lui avait été confiée pour des activités commerciales. Le verdict de cette affaire, devenue emblématique des conflits familiaux liés à l’argent, est attendu ce 30 décembre devant le Tribunal de grande instance de Mbour.

 

 

D’une collaboration prospère à la rupture judiciaire

 

 

Selon L’Observateur, les relations entre les deux parties n’étaient pourtant pas conflictuelles à l’origine. Pendant près de quatre ans, belle-mère et gendre avaient mené ensemble plusieurs activités commerciales, notamment dans la vente de moutons lors de la Tabaski, avec des résultats jugés satisfaisants.

 

Fort de ces succès, le duo décide, en 2023, de se lancer dans un nouveau projet : le commerce de foin. Les rôles sont clairement définis. M. Fall apporte le capital, tandis que son gendre se charge de la gestion opérationnelle. C’est ainsi que la somme de 7 millions de FCFA est remise à A. Samb, qui se rend dans la région de Kaffrine pour acheter la marchandise avant de la revendre à Mbour.

 

 

Des explications qui ne convainquent pas

 

 

Les difficultés surgissent au moment de faire les comptes. Face à sa belle-mère, A. Samb évoque un échec du projet, imputé aux premières pluies qui auraient endommagé une grande partie du stock, entraînant une mévente. Malgré ses promesses répétées de remboursement, M. Fall affirme n’avoir jamais revu la moindre partie de son argent.

 

Après deux années d’attente, et estimant que son gendre multipliait les « contrevérités », la plaignante décide finalement de saisir la justice. Une plainte déposée début décembre 2025 au commissariat central de Mbour conduit à l’arrestation et à l’incarcération du plombier.

 

 

À la barre, des versions contradictoires

 

 

À l’audience, tenue mardi dernier, le prévenu reconnaît avoir reçu les 7 millions de FCFA, mais maintient que l’échec est dû à un manque d’expérience et à de mauvaises conditions de stockage. « Le magasin était à ciel ouvert et sans toiture », a-t-il plaidé, selon L’Observateur.

 

Cependant, il se contredit en admettant avoir finalement vendu le foin à d’autres commerçants, tout en déclarant ne plus savoir précisément comment l’argent a été utilisé, invoquant le temps écoulé depuis les faits. Une version que la partie civile rejette catégoriquement.

 

Pour M. Fall, son gendre a bel et bien écoulé toute la marchandise sans subir de pertes et a simplement abusé de sa confiance. En plus du remboursement intégral des 7 millions de FCFA, elle réclame 2 millions supplémentaires à titre de dommages et intérêts.

 

 

Le parquet sévère, le verdict attendu

 

 

Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a fustigé le comportement du prévenu, le qualifiant de « déloyal » et empreint de « mauvaise foi », appelant à une application stricte de la loi. Après les plaidoiries, la présidente du tribunal a mis l’affaire en délibéré.

 

Le verdict, attendu ce mardi, scellera le sort judiciaire de A. Samb et déterminera l’issue de ce conflit familial devenu une affaire publique, suivie de près à Mbour.

Mardi 30 Décembre 2025
