Trump critique l'attaque ukrainienne présumée contre la résidence de Poutine

Donald Trump a critiqué lundi depuis la Floride l'attaque ukrainienne présumée contre la résidence du président russe Vladimir Poutine, démentie par Kiev, se disant "très en colère".



"Vous savez qui m'en a parlé? Le président Poutine, tôt ce matin. Il a dit qu'il avait été attaqué. Ce n'est pas bon", a déclaré le président américain aux journalistes au moment de recevoir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, se disant "très en colère". "C'est une période délicate. Ce n'est pas le bon moment. C'est une chose d'attaquer parce qu'ils attaquent. C'est autre chose d'attaquer sa maison", a-t-il ajouté.



La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir lancé pendant la nuit 91 drones contre la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, Kiev dénonçant un "mensonge" de Moscou.