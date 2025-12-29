Affaire des trois hectares : Saly Debout exige vérité, justice et libération immédiate des élus concernés


Affaire des trois hectares : Saly Debout exige vérité, justice et libération immédiate des élus concernés
Face à l’affaire dite des trois hectares, le cadre citoyen Saly Debout sort de son silence et dénonce une situation qu’il juge préoccupante. Dans un communiqué parvenu à Dakaractu Mbour, le mouvement exprime son soutien total aux élus concernés, exige leur libération immédiate et en appelle à une enquête indépendante, transparente et respectueuse de l’État de droit, afin que toute la lumière soit faite sur ce dossier sensible.
Saly – Le cadre citoyen Saly Debout, engagé dans la veille citoyenne et la défense des intérêts supérieurs de la commune de Saly, est monté au créneau face à ce qu’il qualifie de situation préoccupante liée à l’affaire dite des trois (03) hectares.
Dans son communiqué, le mouvement exprime son soutien total, entier et sans réserve à Madame Penda Seck, Messieurs Babou Guèye et Ibou Diéguel, adjoints au maire, ainsi qu’à Monsieur Ndongo Fall, président de la zone 7C de Saly, et à Messieurs Pape Sané et Bécaye Dieng, conseillers municipaux, tous élus et acteurs engagés au service de la collectivité.
Selon Saly Debout, la situation actuelle soulève de graves préoccupations, tant au regard du respect des droits fondamentaux que des principes de transparence, de légalité et de bonne gouvernance qui doivent guider l’action publique.
 
 Le cadre citoyen exige la libération immédiate et sans condition des personnes concernées, estimant qu’aucune société démocratique ne saurait accepter que des mandataires du peuple soient privés de liberté sans que la vérité n’ait été établie dans le strict respect des garanties légales.
Au-delà de la problématique foncière, Saly Debout estime impératif que toute la lumière soit faite sur l’affaire des trois hectares, laquelle cristallise aujourd’hui de profondes inquiétudes au sein des populations de Saly. Pour le mouvement, la vérité ne saurait être partielle, sélective ou orientée.
Dans son communiqué, l’organisation rappelle que la gestion du foncier, comme celle des affaires publiques, ne peut souffrir ni d’opacité, ni d’arrangements obscurs, ni d’instrumentalisation. Elle doit s’inscrire dans le cadre intangible de la légalité, de la redevabilité et de la protection de l’intérêt général.
 
Face à cette situation, Saly Debout interpelle solennellement le Gouvernement afin que :
une enquête rigoureuse, indépendante et pleinement transparente soit diligentée ;
les responsabilités soient clairement établies, dans le respect du droit et en dehors de toute considération politique, personnelle ou conjoncturelle ;
les conclusions soient rendues publiques, dans un esprit de vérité, de justice et d’apaisement durable.
Par ailleurs, Saly Debout invite l’ensemble des populations de Saly et les forces vives de la commune à faire preuve :
d’une vigilance citoyenne accrue ;
d’un sens élevé de l’unité et de la responsabilité collective ;
d’un engagement pacifique, lucide et déterminé contre toute forme de spoliation, d’injustice ou d’atteinte au patrimoine commun.
 
Le mouvement précise qu’il ne recherche ni l’affrontement ni la surenchère, mais revendique légitimement la vérité, la justice et la reddition des comptes.
Fidèle à sa vocation, Saly Debout réaffirme son engagement à demeurer debout pour la défense du droit, la préservation de la dignité des populations et la sauvegarde de l’avenir de Saly.
Lundi 29 Décembre 2025
Dakaractu



