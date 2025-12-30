Moscou accuse Kiev d'avoir attaqué la résidence de Poutine, Zelensky dénonce un "mensonge"


Moscou accuse Kiev d'avoir attaqué la résidence de Poutine, Zelensky dénonce un "mensonge"
Moscou a accusé lundi Kiev d'avoir lancé dans la nuit une attaque de drones sur la résidence du président russe Vladimir Poutine, prévenant que sa position dans les négociations en cours pour mettre fin au conflit en Ukraine serait de ce fait "réexaminée".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussitôt qualifié cette accusation de "mensonge" destiné à préparer de nouvelles attaques contre Kiev et à "saper" les efforts diplomatiques entre l'Ukraine et les Etats-Unis, au lendemain d'une rencontre en Floride avec Donald Trump.

"Je n'aime pas ça. Ce n'est pas bon", a déclaré lundi M. Trump à la presse depuis sa résidence de Mar-a-Lago, à Palm Beach. "Vous savez qui m'en a parlé ? Le président Poutine", a-t-il dit. "C'est une période délicate. Ce n'est pas le bon moment", a-t-il ajouté.

Ces accusations viennent semer le doute sur la poursuite des intenses tractations diplomatiques en cours depuis novembre pour tenter de mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Dans la nuit, "le régime de Kiev a lancé une attaque terroriste utilisant 91 drones contre la résidence d'État du président" Poutine dans la région de Novgorod, a affirmé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sur Telegram, précisant que tous les drones avaient été interceptés.

Cette attaque, à un moment "de négociations intensives entre la Russie et les États-Unis sur le règlement du conflit ukrainien", ne "restera pas sans réponse", a-t-il dit.

Réaction presque immédiate du président ukrainien, lors d'une conférence de presse en ligne: "Ils (la Russie) ne veulent pas mettre fin à la guerre".

Parallèlement, MM. Poutine et Trump se sont entretenus lundi par téléphone pour échanger sur les avancées des pourparlers après la rencontre dimanche de MM. Trump et Zelensky. Un entretien "positif", selon la Maison Blanche.

- "Troupes internationales" -

Selon le conseiller diplomatique du Kremlin Iouri Ouchakov, Vladimir Poutine a cependant déclaré à son homologue américain que la position de la Russie sur "un certain nombre d'accords conclus à l'étape précédente" et sur des solutions évoquées serait "réexaminée" après l'"attaque terroriste" de Kiev.

Volodymyr Zelensky et des négociateurs de Kiev se sont de leur côté entretenus lundi par téléphone avec l'émissaire américain Steve Witkoff sur les prochaines étapes des pourparlers.

M. Zelensky avait affirmé plus tôt lundi que les Etats-Unis avaient proposé à l'Ukraine des garanties de sécurité "solides" pour une période de 15 ans prolongeable face à la Russie.

Le président ukrainien a par ailleurs estimé que la présence de "troupes internationales" en Ukraine, une possibilité que rejette le Kremlin, serait une garantie de sécuritaire nécessaire et "réelle" qui renforcerait la confiance des citoyens et des investisseurs face au risque d'une nouvelle agression russe.

La nouvelle mouture du plan, présenté par Washington il y a près d'un mois et considéré par Kiev et ses alliés comme particulièrement favorable à Moscou, propose un gel de la ligne de front actuelle sans offrir de solution immédiate face aux revendications territoriales de la Russie, qui contrôle environ 20% de l'Ukraine.

Elle abandonne aussi deux exigences clés du Kremlin : un retrait des soldats ukrainiens de la région de Donetsk, dans le bassin industriel du Donbass (est), et un engagement de l'Ukraine juridiquement contraignant de non-adhésion à l'Otan.

M. Zelensky a également indiqué lundi que la question territoriale et celle du fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporijjia restaient les deux seuls points non résolus.

- Garanties de sécurité -

Lundi, le chef de l'Etat ukrainien a souligné que tout plan pour mettre fin à la guerre devrait être signé par Kiev, Moscou, Washington et les Européens.

Et il a dit espérer une rencontre "dans les prochains jours", en Ukraine, entre responsables américains et européens.

Par ailleurs, il a également à nouveau soutenu l'organisation d'un référendum en Ukraine, considérant qu'il s'agirait d'un "instrument puissant" pour que la "nation ukrainienne" accepte les conditions de paix qui seraient proposées.

A Kiev, des habitants se disent plutôt sceptiques sur la possibilité de garantir la sécurité future de leur pays et les demandes faites à l'Ukraine.

"On a déjà signé des garanties de sécurité, et qu'est-ce que ça nous a apporté ? Absolument rien. Quelles garanties de sécurité peuvent venir d'un Etat terroriste ?", affirme à l'AFP une photographe, Anastassia Pachtchenko, se référant à la Russie.

Et dans les rues de Moscou, peu de passants veulent donner leur avis sur l'avancée des négociations.

"Seule la Russie peut poser des conditions", juge néanmoins Alexeï, un ingénieur de 53 ans, certain que le président russe n'acceptera pas les conditions sur lesquelles se sont entendus Ukrainiens, Américains et Européens.

Nikita, jeune homme de 23 ans qui a combattu en Ukraine pendant un an, salue lui l'avancée russe dans l'est du pays. "La Russie est une superpuissance avec laquelle il faut encore compter", souligne-t-il.
Autres articles
Mardi 30 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain

Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain - 30/12/2025

LFR2 : Cheikh Diba défend la gestion budgétaire et justifie la loi de finances rectificative

LFR2 : Cheikh Diba défend la gestion budgétaire et justifie la loi de finances rectificative - 30/12/2025

Indemnités des fonctionnaires, restitution des 37 milliards : Thierno Alassane Sall interpelle le ministre des Finances Cheikh Diba

Indemnités des fonctionnaires, restitution des 37 milliards : Thierno Alassane Sall interpelle le ministre des Finances Cheikh Diba - 30/12/2025

Assemblée nationale : Le député Cheikh Tidiane Youm met en garde contre les risques du financement régional

Assemblée nationale : Le député Cheikh Tidiane Youm met en garde contre les risques du financement régional - 30/12/2025

Bourses : Les étudiants obtiennent 11,8 milliards supplémentaires

Bourses : Les étudiants obtiennent 11,8 milliards supplémentaires - 30/12/2025

Assemblée nationale : Abdou Karim Sall interpelle le ministre Cheikh Diba sur le désenclavement du Dandé Mayo

Assemblée nationale : Abdou Karim Sall interpelle le ministre Cheikh Diba sur le désenclavement du Dandé Mayo - 30/12/2025

Recettes fiscales : « Le Sénégal affiche un taux de réalisation de 99,5% » ( LFR2)

Recettes fiscales : « Le Sénégal affiche un taux de réalisation de 99,5% » ( LFR2) - 30/12/2025

Se déplacer la nuit à Dakar : une question de sécurité et de confiance

Se déplacer la nuit à Dakar : une question de sécurité et de confiance - 30/12/2025

La branche armée du Hamas confirme la mort de son porte-parole

La branche armée du Hamas confirme la mort de son porte-parole - 30/12/2025

Diass : accusés de vol de chèvres, deux chauffeurs échappent de peu à la mort sous les coups de la foule

Diass : accusés de vol de chèvres, deux chauffeurs échappent de peu à la mort sous les coups de la foule - 30/12/2025

Quand l’argent divise la famille : à Mbour, un gendre jugé pour un détournement présumé de 7 millions de FCFA

Quand l’argent divise la famille : à Mbour, un gendre jugé pour un détournement présumé de 7 millions de FCFA - 30/12/2025

Trump critique l'attaque ukrainienne présumée contre la résidence de Poutine

Trump critique l'attaque ukrainienne présumée contre la résidence de Poutine - 30/12/2025

Affaire des trois hectares : Saly Debout exige vérité, justice et libération immédiate des élus concernés

Affaire des trois hectares : Saly Debout exige vérité, justice et libération immédiate des élus concernés - 29/12/2025

Une mission d’information annoncée dans l’affaire ARP-SOFTCARE : Le député Cheikh Tidiane Youm propose une commission d’enquête parlementaire

Une mission d’information annoncée dans l’affaire ARP-SOFTCARE : Le député Cheikh Tidiane Youm propose une commission d’enquête parlementaire - 29/12/2025

LFR2 : Des recettes en baisse de 137 milliards, une chute des ressources extérieures de plus de 40%…le gouvernement contraint d’ajuster

LFR2 : Des recettes en baisse de 137 milliards, une chute des ressources extérieures de plus de 40%…le gouvernement contraint d’ajuster - 29/12/2025

Dakar Dem Dikk signe un accord d'entreprise historique pour améliorer les conditions de travail

Dakar Dem Dikk signe un accord d'entreprise historique pour améliorer les conditions de travail - 29/12/2025

Fin d’année : Le ministre de l’Intérieur met en garde contre l’usage de pétards durant les fêtes

Fin d’année : Le ministre de l’Intérieur met en garde contre l’usage de pétards durant les fêtes - 29/12/2025

OFNAC : Serigne Bassirou Gueye quitte avec le sentiment du devoir accompli et passe le flambeau à une nouvelle ère

OFNAC : Serigne Bassirou Gueye quitte avec le sentiment du devoir accompli et passe le flambeau à une nouvelle ère - 29/12/2025

Santé à Mbao : Abdou Karim Sall inaugure un poste moderne et renforce l’offre de soins de proximité

Santé à Mbao : Abdou Karim Sall inaugure un poste moderne et renforce l’offre de soins de proximité - 29/12/2025

KOLDA : Lancement du « ngalu fuladu » pour vendre la destination et booster le développement…

KOLDA : Lancement du « ngalu fuladu » pour vendre la destination et booster le développement… - 29/12/2025

Football / Zone de Kamb : le maire Birame Ba subventionne les 10 ASC compétitives à hauteur de 1,5 million FCFA

Football / Zone de Kamb : le maire Birame Ba subventionne les 10 ASC compétitives à hauteur de 1,5 million FCFA - 29/12/2025

RDC: le porte-parole de l'armée suspendu pour des propos jugés stigmatisants sur les femmes tutsi

RDC: le porte-parole de l'armée suspendu pour des propos jugés stigmatisants sur les femmes tutsi - 29/12/2025

Trump reçoit Netanyahu pour parler de l’avenir de la trêve à Gaza

Trump reçoit Netanyahu pour parler de l’avenir de la trêve à Gaza - 29/12/2025

Trois policiers turcs tués lors d’une opération contre l’EI

Trois policiers turcs tués lors d’une opération contre l’EI - 29/12/2025

Célébration du centenaire de Serigne Cheikh : « Nous commémorons un guide qui alliait spiritualité, politique et vision d’avenir » (Pr Fatou Sow Sarr)

Célébration du centenaire de Serigne Cheikh : « Nous commémorons un guide qui alliait spiritualité, politique et vision d’avenir » (Pr Fatou Sow Sarr) - 29/12/2025

Saint-Louis : Candidat à la candidature de la mairie de Saint Louis, Moustapha Niang, jeune cadre de Pastef se lance

Saint-Louis : Candidat à la candidature de la mairie de Saint Louis, Moustapha Niang, jeune cadre de Pastef se lance - 29/12/2025

Lyon : le drame silencieux d’une mère sénégalaise et de son fils polyhandicapé

Lyon : le drame silencieux d’une mère sénégalaise et de son fils polyhandicapé - 29/12/2025

Koumpentoum : douze ans de réclusion pour une crise de jalousie qui vire au drame

Koumpentoum : douze ans de réclusion pour une crise de jalousie qui vire au drame - 29/12/2025

Trafic 2.0 à Mbour : 177 comprimés d’ecstasy écoulés via une “story” WhatsApp

Trafic 2.0 à Mbour : 177 comprimés d’ecstasy écoulés via une “story” WhatsApp - 29/12/2025

BAMBEY- Mbaye Diack plaide pour un sang neuf et de nouvelles initiatives pour rattraper le retard

BAMBEY- Mbaye Diack plaide pour un sang neuf et de nouvelles initiatives pour rattraper le retard - 29/12/2025

RSS Syndication