Réfection de Le Dantec : « la structure devrait être livrée clefs en main d’ici fin 2023... » ( Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye).

La réfection de l’hôpital Le Dantec a été au centre des débats parlementaires, ce 23 novembre, lors du vote du projet de budget du ministère de la santé et de l’action sociale. Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a apporté des clarifications sur les interpellations des députés concernant cette question.

« Ce sont les travailleurs de Le Dantec qui sont eux-mêmes allés voir son excellence, le président de la République pour une réfection de l’établissement sanitaire, ils ont élaboré le montage financier. En ce qui nous concerne, on nous a instruit de livrer le projet », a expliqué le ministre. Elle a, par ailleurs, promis la livraison de l’établissement sanitaire en 2023.

« La structure devrait être livrée clefs en main d’ici fin 2023 », a-t-elle souligné face aux députés. Le ministre a également tenu à lever toute équivoque sur la manipulation autour du déploiement de la structure sanitaire.

Sur un autre registre, elle s’est prononcée sur les incidents qui se sont produits récemment au niveau de l’établissement sanitaire en déplorant la situation qu’elle a engendrée avec le mouvement d’humeur de certains travailleurs. Le Dr Marie Khémesse Ngom a appelé ces derniers à revenir à de meilleurs sentiments et à privilégier le dialogue...