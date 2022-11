Redynamisation du secteur Postal : L’ARTP recueille les recommandations des acteurs

Depuis que le président de la République a donné les instructions pour redonner à La Poste sa place dans l’univers de l’offre de services, l’autorité de régulation des télécommunications et des postes s’est mise à contribution. Celle-ci consistera d’abord à impliquer les acteurs autour de ce secteur qui doit s’adapter à cette dynamique du numérique. C’est dans cette perspective qu’entre la rencontre initiée ce matin par l’Artp qui a rencontré les opérateurs postaux ce mercredi. Présidée par le directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, cette rencontre permet d’échanger sur les attentes des acteurs et définira les nouvelles orientations conformes aux problématiques actuelles qu’ils rencontrent. Une série de recommandations sont attendues à l’issue de ces discussions pour voir leur application en vue de redonner au secteur sa place.