Réduction de la cherté de la vie / Amadou BA (Premier ministre) : « Nous allons poursuivre les discussions avec les acteurs… »

Un mois après le lancement des concertations nationales sur la cherté de la vie au Sénégal au mois de Septembre dernier par le chef de l’État, l’heure est à la restitution. C’est dans ce cadre que le président Sall a rencontré ce samedi 05 octobre 2022 au palais présidentiel, les différents acteurs qui ont participé à ces concertations pour la restitution des travaux. Au terme des restitutions, le Premier ministre Amadou Ba entend poursuivre les concertations avec les acteurs pour une parfaite application des recommandations validées par le chef de l’État lui même.



« Monsieur le président, je voudrais me féliciter du travail consenti par les acteurs. Parce que je suis témoin. J’ai constaté les importants efforts qu’ils ont consentis pour arriver à ces recommandations. Le président nous a confié un travail et nous en avons fait quelque chose et nous voilà aujourd’hui pour la restitution des travaux. Maintenant après la décision du président de la République sur les recommandations sur les mesures à prendre, nous allons poursuivre les discussions avec les acteurs », a renseigné le Premier ministre Amadou Ba…