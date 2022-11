Recrutement des enseignantes : la COSYDEP rejette l’idée agitée de faire recours aux étudiants de filières scientifiques.

Lors d'une rencontre avec les inspecteurs d'académie du pays, le ministre de l'éducation nationale, le Dr Cheikh Oumar Anne, dans le souci de combler très rapidement le déficit d'enseignants dans les filières scientifiques, avait émis l'idée de faire recours à des étudiants dans ce domaine. À ces derniers, le ministre pense octroyer une bourse et une formation à la FASTEF. En prélude à la prochaine du réunion du conseil d'administration, le Bureau du conseil d'administration de la Cosydep, s'est prononcé sur la question. En effet, après avoir vivement salué les efforts de revalorisation des salaires des enseignants ainsi que le recrutement spécial de 5.000 enseignants dans le cadre de "Xëyu Ndaw Yi", le BCA dénonce vigoureusement la baisse du quota de recrutement pour le Concours des élèves maîtres, CREM 2021-2022 (seuls 350 recrutés contre, antérieurement une moyenne d’environ 2.500 par an). Par ailleurs, le BCA constate que le processus pour le recrutement 2022-2023 n’est toujours pas lancé et manifeste "son opposition à toute forme de recrutement d’enseignants en dehors des standards en vigueur (organisation de concours, respect strict des 9 mois de formation, cohérence entre le processus de formation et le calendrier scolaire en vue de disposer des nouveaux enseignants dès la rentrée). Par ailleurs, les camarades de Cheikh Mbow, "rejette l’idée agitée de faire recours aux étudiants de filières scientifiques pour combler le déficit en professeurs de sciences (Maths, PC, SVT, etc)." Cette idée, selon la COSYDEP, "est en contradiction avec les exigences de qualification des enseignants et l’option politique clairement annoncée de promotion de l’Enseignement des Mathématiques, des Sciences et Techniques, en lien avec l’heureux avènement des lycées d’excellence et des récentes classes préparatoires", conclut la note lue à Dakaractu.