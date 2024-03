Recours à la Cour Suprême : « La Cour pourrait-elle annuler un décret pris en exécution d'une décision du Conseil Constitutionnel ? » (Expert électoral)

La saisine de la Cour suprême par la coalition Karim 2024 continue de faire débat. L'expert électoral, Ndiaga Sylla a mis sur la table plusieurs questions auxquelles Karim Wade et ses alliés doivent pouvoir répondre. « Quel intérêt et quelle qualité ont-ils pour agir ? » s'est-il posé. Une série de questions qui cherche à trouver des réponses par l’expert électoral. Selon Ndiaga Sylla, le Pds aurait un calendrier qu’il déroule minutieusement.







Toutefois, le recours introduit à la Cour suprême semble ne pas produire le résultat attendu par Karim et sa coalition. La preuve, l’expert électoral se demande si la Cour suprême pourra outrepasser ses prérogatives pour annuler le décret convoquant le corps électoral. « La Cour suprême pourrait-elle passer outre la plénitude de juridiction du Conseil constitutionnel et annuler un décret pris en exécution d'une décision dudit Conseil qui s'impose également aux autorités juridictionnelles, en vertu de l'article 92 de la Constitution ? » conclut Ndiaga Sylla.