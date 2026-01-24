Thiès - Salon de l'élevage : immersion à la bergerie Adja Sény Diop

À l'initiative du regroupement des élèveurs intensifs de Thiès, le salon de l'élevage s'est ouvert ce week-end dans la cité du rail (Thiès).
Aussi, plusieurs exposants sont venus prendre part à cette édition. Ainsi, des moutons de races diverses ont rallié cet après-midi la promenade des Thiessois qui abrite l'événement.
Parmi les exposants, Monsieur Cheikh Diop, patron de la bergerie Adja Sény Diop. Le bureau de Dakaractu Thiès a ainsi dépêché une équipe sur place pour vous faire découvrir les différentes facettes de ce box abritant des moutons d'une beauté rarissime...
