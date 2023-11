Reconquête de la France : Mamadou Kassé bat le rappel des troupes de la communauté de Tamba pour laver l’affront des législatives

Le président du Conseil départemental de Tambacounda, Mamadou Kassé a présidé le week-end dernier dans la région parisienne, un meeting avec les ressortissants du département de Tambacounda.

Le directeur général de la SICAP SA a pour mission de reconquérir la base francilienne perdue lors des élections législatives. C’est pourquoi dans un discours virulent et engagé, il a exhorté « les responsables de la diaspora à taire les querelles et à se concentrer sur l'essentiel pour laver l'affront des dernières élections législatives qui les avait amenés à perdre leurs députés au profit de l'opposition », lance-t-il.





Ainsi sa conviction est claire. Pour le rendez-vous décisif du 25 février 2024, la diaspora sénégalaise est très attendue, particulièrement la France qui compte la plus importante communauté sénégalaise établie à l'extérieur.





Le responsable politique de Tambacounda a appelé les membres de sa communauté à rester soudés pour l'idéal commun à savoir l'élection du Président Amadou Ba dès le premier tour. Selon le Président Kassé, le nom du Président Macky Sall est déjà inscrit dans les annales de l'histoire pour avoir mis le Sénégal sur les rampes du développement socio-économique et avoir pris l'historique décision de ne pas se présenter en 2024.





Mamadou Kassé répondait à l'invitation des ressortissants de Tambacounda en France qui est finalement devenue une très forte mobilisation pour ce qui constitue, selon les organisateurs, la première marche vers l'élection du Premier Ministre Amadou Ba à la magistrature suprême.

L’invité était accompagné d’une forte délégation composée de responsables du Sénégal oriental constitué de maires, de présidents de conseil départemental.