Reconduite dans le nouveau gouvernement : Mariama Sarr remercie le président Macky Sall et salue son esprit d'ouverture.

À la suite de la publication de la liste du nouveau gouvernement, Madame Mariama Sarr qui a gardé son poste de ministre de la fonction publique, a fait face à la presse à Kaolack en vue de se prononcer sur les décisions du chef de l'État. Le maire de Kaolack a avant tout remercié le chef de l'État d'avoir renouvelé sa confiance en sa " modeste" personne à la tête du département de la fonction publique.



Revenant sur les projets au niveau de cette institution, Mariama Sarr a fait savoir que son ministère était en train de dérouler un programme d'appui à la modernisation de l'administraton. Lequel programme va impacter toutes les administrations publiques, le cadre organisationnel, la qualité du service et les agents.



Avant de terminer, elle a salué l'esprit d'ouverture du président Macky Sall qui d'après elle, est une preuve de démocratie, notamment l'ouverture aux différents partis politiques, associations et mouvements. Selon elle, l'arrivée des alliés va contribuer au renforcement de la démocratie et au développement du Sénégal...