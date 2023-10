Récompense : Le President Macky Sall et la FSF débloquent 7 millions FCFA pour les sourds-muets

Après leur historique participation à la coupe du monde de football des malentendants qui se déroulait en Malaisie, l’équipe nationale du Sénégal a été reçue au palais de la République ce lundi après-midi. Après avoir exprimé toute sa fierté, sa reconnaissance et son admiration pour Lions malentendants qui ont ramené la médaille de bronze, le Président Macky Sall a octroyé une prime de cinq millions de francs à chacun des joueurs et membres de la délégation officielle. En plus d’une enveloppe de deux millions (2) pour chaque joueur et membre du staff, débloquée par la fédération sénégalaise de football. Au total les mondialistes rentrent avec une belle récompense de sept millions de FCFA chacun !



Lors de son allocution le chef de l’Etat a rendu hommage aux Lions en ces termes … « En vous recevant au palais de la République, j’ai tenu à vous exprimer toute ma joie et ma satisfaction et celle de la nation tout entière. Le « Dem Ba Diekh » est devenu le cri de ralliement de toutes nos équipes nationales. C’est ce que vous avez fait avec panache Kuala Lumpur et nous avons vibré à votre rythme, match après le match, vous avez tenu haut les couleurs nationales face a des adversaires de Taille… J’ai établi la carte d’égalité des chances pour les personnes vivant, avec un handicap. Une carte qui leur permet d’accéder à des services sociaux de base à la couverture maladie universelle, entre autres et aux bourses de sécurité familiale, parce que quelques soient nos conditions respectives, nous avons tous une humanité commune » a insisté le Président Macky Sall.