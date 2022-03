Réclamation d'indemnités : Les 12.000 militaires invalides défient l'autorité en marchant le 15 mars.

Les anciens militaires et paramilitaires devenus invalides comptent se faire entendre par l'autorité. À en croire Youssou Diop, président de l'association, le ministre des Forces Armées refuse d'appliquer les ordres du président de la République. Et par ce fait, ils comptent procéder à une marche le 15 mars prochain.



"Nous courons depuis des années derrière nos trois mois de rappel de trois ans. On réclame notre droit auprès du président de la République car notre pension est dérisoire. Pour nous faire entendre, nous avons décidé de faire une marche le 15 mars prochain. Les invalides sont plus de 12.000 hommes que nous appelons au rassemblement pour exiger du ministre des Forces Armées qu'il exécute les ordres du président de la République", informe le président de l'Association des militaires invalides qui vivent dans une précarité notoire avec une pension plus que dérisoire...