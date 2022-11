Recettes minières à Mako et Sabodala : Le ministre des Mines et de la Géologie donne les chiffres

Le ministre des Mines et de la Géologie a tenu à rassurer les députés du Sénégal oriental des recettes engrangées par l’Etat du Sénégal dans l'exploitation des mines. Selon Oumar Sarr, les collectivités territoriales ont bien-sûr leur part.







« Je connais les zones de Sabodala et Mako. Les recettes en 2021, nous avons récupéré 37 milliards au niveau de SGO et Massawa et 46 milliards sur 2022. Ce qui fait un total de 66 milliards » souligne le ministre