Célébration du centenaire de Serigne Cheikh : « Nous commémorons un guide qui alliait spiritualité, politique et vision d’avenir » (Pr Fatou Sow Sarr)


Le professeur Fatou Sow Sarr a salué la pensée visionnaire de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum. À l’occasion du centenaire de la naissance du guide religieux, l’universitaire souligne l’actualité et l’universalité de la pensée d’un homme qui transcende les générations. 

 

Fatou Sow Sarr, membre du comité scientifique chargé de commémorer le centenaire de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum, par d’une pensée porteuse d’une nouvelle révolution de l’Islam. 

 

Selon l’universitaire, Serigne Cheikh se distingue par sa capacité à conjuguer théorie, philosophie et démarche scientifique. « Serigne Cheikh, c’est l’action, il a réfléchi pour le futur », a-t-elle affirmé, soulignant que sa pensée, ancrée dans la tradition islamique, pose les fondements d’un avenir qui s’adresse à l’humanité tout entière.

 

Le comité scientifique s’est particulièrement intéressé aux fondements religieux de l’action du guide, présenté comme un modèle de construction nationale. « C’est un homme qui a montré au Sénégal comment construire un pays », a déclaré Fatou Sow Sarr.

 

Au-delà de sa dimension spirituelle, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum était également un homme politique engagé, ayant créé un parti politique avec d’autres figures religieuses partageant sa vision, a rappelé l’universitaire.  Les célébrations du centenaire seront l’occasion d’organiser un colloque universitaire prévu fin mars et qui marquera « le début d’une énorme aventure vers le savoir », vers le savoir partagé par Serigne Cheikh.

 
Lundi 29 Décembre 2025
Dakaractu



