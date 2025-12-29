Koumpentoum : douze ans de réclusion pour une crise de jalousie qui vire au drame


Koumpentoum : douze ans de réclusion pour une crise de jalousie qui vire au drame

Le verdict est tombé dans une atmosphère lourde et silencieuse. Selon L’Observateur, la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Tambacounda a condamné Harouna Sow, berger âgé de 38 ans, à 12 années de réclusion criminelle pour le meurtre de Mouhamadou Bâ. 

Les faits remontent à septembre 2023, dans le village de Samba Diarry, département de Koumpentoum, et trouvent leur origine dans une relation supposée entre la victime et l’épouse de l’accusé.

 

D’après le récit rapporté par L’Observateur, le drame s’est noué un soir pluvieux. Harouna Sow se rend à Samba Diarry pour retrouver son épouse, K. Bâ. Accueilli par son beau-frère Ousmane Bâ, il est invité à se rafraîchir après le voyage. Un geste d’hospitalité banal, qui devait précéder l’irréparable.

 

À son retour de la salle de bain, Harouna Sow se retrouve seul dans une chambre avec Mouhamadou Bâ, propriétaire des lieux. Ousmane Bâ s’était momentanément absenté pour préparer le thé. C’est dans ce court laps de temps que la situation dégénère.

 

Selon les déclarations de l’accusé, relayées par L’Observateur, la tension était déjà à son comble avant même la douche. Il affirme avoir surpris son épouse assise avec Mouhamadou Bâ, regardant des vidéos ensemble. À son entrée, la femme aurait pris la fuite, laissant les deux hommes face à face. La discussion s’envenime rapidement. Harouna Sow demande alors à Mouhamadou de s’éloigner de son épouse. Les échanges deviennent violents.

 

L’accusé soutient que la victime aurait porté le premier coup. Pris par une colère qu’il dit incontrôlable, il sort un couteau qu’il portait sur lui et frappe. La lame, longue de 15 centimètres, transperce la poitrine de Mouhamadou Bâ, atteignant le cœur. Le coup provoque une hémorragie interne fatale, comme le confirmera plus tard le certificat de genre de mort, précise L’Observateur.

 

Les témoignages recueillis lors de l’enquête confirment l’issue tragique. Ousmane Bâ déclare avoir découvert, en entrant dans la pièce, Mouhamadou Bâ agonisant au sol, tandis que Harouna Sow se tenait debout, un couteau ensanglanté à la main. Quant à K. Bâ, l’épouse au centre du conflit, elle nie avoir été présente au moment des faits. Elle reconnaît toutefois avoir entretenu une relation antérieure avec la victime, avant son mariage, affirmant y avoir mis fin.

 

Arrêté peu après le drame, Harouna Sow n’a jamais nié son geste. Devant les enquêteurs comme devant le juge d’instruction, il a reconnu les faits, tout en affirmant qu’il n’avait pas l’intention de donner la mort.

« Je ne savais pas que le coup allait donner la mort », a-t-il déclaré à la barre, selon L’Observateur.

 

À l’audience, le ministère public, estimant la gravité extrême des faits et évoquant une possible préméditation liée au port du couteau, a requis la réclusion criminelle à perpétuité. La défense, assurée par Me Souleymane Ndéné Ndiaye, a plaidé la requalification des faits, demandant à écarter l’assassinat au profit du meurtre simple, en l’absence de préméditation formellement établie.

 

Après délibération, la Chambre criminelle a partiellement suivi les arguments de la défense. Les juges ont requalifié les faits en meurtre, écartant ainsi la préméditation caractéristique de l’assassinat. Toutefois, la juridiction a estimé que la gravité de l’acte méritait une sanction exemplaire. Harouna Sow a été déclaré coupable de meurtre et condamné à 12 ans de réclusion criminelle, rapporte L’Observateur.

Autres articles
Lundi 29 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Célébration du centenaire de Serigne Cheikh : « Nous commémorons un guide qui alliait spiritualité, politique et vision d’avenir » (Pr Fatou Sow Sarr)

Célébration du centenaire de Serigne Cheikh : « Nous commémorons un guide qui alliait spiritualité, politique et vision d’avenir » (Pr Fatou Sow Sarr) - 29/12/2025

Saint-Louis : Candidat à la candidature de la mairie de Saint Louis, Moustapha Niang, jeune cadre de Pastef se lance

Saint-Louis : Candidat à la candidature de la mairie de Saint Louis, Moustapha Niang, jeune cadre de Pastef se lance - 29/12/2025

Lyon : le drame silencieux d’une mère sénégalaise et de son fils polyhandicapé

Lyon : le drame silencieux d’une mère sénégalaise et de son fils polyhandicapé - 29/12/2025

Trafic 2.0 à Mbour : 177 comprimés d’ecstasy écoulés via une “story” WhatsApp

Trafic 2.0 à Mbour : 177 comprimés d’ecstasy écoulés via une “story” WhatsApp - 29/12/2025

BAMBEY- Mbaye Diack plaide pour un sang neuf et de nouvelles initiatives pour rattraper le retard

BAMBEY- Mbaye Diack plaide pour un sang neuf et de nouvelles initiatives pour rattraper le retard - 29/12/2025

Oumra avortée, billets fantômes et millions envolés : l’agence « Kay Ziarra Sénégal » au cœur d’une vaste escroquerie

Oumra avortée, billets fantômes et millions envolés : l’agence « Kay Ziarra Sénégal » au cœur d’une vaste escroquerie - 29/12/2025

Keur Massar : la chicha « saisie » qui refait surface sur le marché, une escroquerie à 36 millions secoue la Douane

Keur Massar : la chicha « saisie » qui refait surface sur le marché, une escroquerie à 36 millions secoue la Douane - 29/12/2025

Bloc de Sébikotane : le contrat « fantôme » d’Oranto mis à nu, l’Itie pointe une violation du Code pétrolier

Bloc de Sébikotane : le contrat « fantôme » d’Oranto mis à nu, l’Itie pointe une violation du Code pétrolier - 29/12/2025

Kush, colis chinois et laboratoire clandestin : l’Ocrtis démantèle un réseau à Grand-Mbao

Kush, colis chinois et laboratoire clandestin : l’Ocrtis démantèle un réseau à Grand-Mbao - 29/12/2025

Auchan Mermoz : deux « clients » pris la main dans le panier, la vigilance des vigiles fait échec à un double vol

Auchan Mermoz : deux « clients » pris la main dans le panier, la vigilance des vigiles fait échec à un double vol - 29/12/2025

Élection à la Fédération de lutte : unité, fair-play et maturité au cœur d’un scrutin historique

Élection à la Fédération de lutte : unité, fair-play et maturité au cœur d’un scrutin historique - 28/12/2025

Éducation nationale : Le CUSEMS brandit la menace face à un « État immobile » et annonce un préavis de grève

Éducation nationale : Le CUSEMS brandit la menace face à un « État immobile » et annonce un préavis de grève - 28/12/2025

TOUBA- Le ministère Cheikh Tidiane Dièye a procédé au lancement d’un projet d’assainissement de 65 milliards FCFA

TOUBA- Le ministère Cheikh Tidiane Dièye a procédé au lancement d’un projet d’assainissement de 65 milliards FCFA - 28/12/2025

Arbre de Noël 2025 : Dakar Dem Dikk gâte ses enfants

Arbre de Noël 2025 : Dakar Dem Dikk gâte ses enfants - 28/12/2025

Revalorisation salariale : Les agents des collectivités territoriales annoncent une grève à partir du 2 janvier prochain

Revalorisation salariale : Les agents des collectivités territoriales annoncent une grève à partir du 2 janvier prochain - 28/12/2025

Saint-Louis : Emploi et employabilité des jeunes, le PRDC-VFS accompagne les initiatives de l'État

Saint-Louis : Emploi et employabilité des jeunes, le PRDC-VFS accompagne les initiatives de l'État - 28/12/2025

« Résistance » : un livre pour graver l’histoire du Pastef dans la mémoire collective

« Résistance » : un livre pour graver l’histoire du Pastef dans la mémoire collective - 28/12/2025

THIETTY(Kolda) : Vote du budget à l’unanimité…axes prioritaires éducation, sante…

THIETTY(Kolda) : Vote du budget à l’unanimité…axes prioritaires éducation, sante… - 28/12/2025

Isolement total de la femme de Madiambal Diagne : ses avocats dénoncent une violation des droits

Isolement total de la femme de Madiambal Diagne : ses avocats dénoncent une violation des droits - 27/12/2025

Guinée Bissau - Nomination de Aniza Esteves: « Une option stratégique à la tête de l’agenda économique du pays », selon l’ambassadeur Babacar Sané Bâ

Guinée Bissau - Nomination de Aniza Esteves: « Une option stratégique à la tête de l’agenda économique du pays », selon l’ambassadeur Babacar Sané Bâ - 27/12/2025

L'IPRES et la CSS accélèrent la digitalisation pour améliorer le service aux usagers

L'IPRES et la CSS accélèrent la digitalisation pour améliorer le service aux usagers - 27/12/2025

Guédiawaye : Un boulanger de 21 ans écroué pour des lives TikTok obscènes

Guédiawaye : Un boulanger de 21 ans écroué pour des lives TikTok obscènes - 27/12/2025

Koumpentoum - un berger explique le meurtre de son frère : « J’avais bu un litre de whisky! »

Koumpentoum - un berger explique le meurtre de son frère : « J’avais bu un litre de whisky! » - 27/12/2025

Traite de Personnes à Kédougou : Esther John alias Aïcha arretée par la Dnlt pour prostitution forcée

Traite de Personnes à Kédougou : Esther John alias Aïcha arretée par la Dnlt pour prostitution forcée - 27/12/2025

Affaire Aziz Dabala–Waly : l’opposition de sortie du territoire visant Tarba Mbaye levée

Affaire Aziz Dabala–Waly : l’opposition de sortie du territoire visant Tarba Mbaye levée - 27/12/2025

Affaire Farba Ngom : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane recouvrent la liberté

Affaire Farba Ngom : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane recouvrent la liberté - 27/12/2025

Accident mortel à Tocky (Diourbel) / Le bilan s’alourdit : 9 morts enregistrés…

Accident mortel à Tocky (Diourbel) / Le bilan s’alourdit : 9 morts enregistrés… - 26/12/2025

KOLDA : Néné Koïta (responsable Pastef) tacle l’ancien régime et appelle à une massification responsable…

KOLDA : Néné Koïta (responsable Pastef) tacle l’ancien régime et appelle à une massification responsable… - 26/12/2025

Sargal National de la Presse 2025 : 26 doyens honorés, un pont entre générations

Sargal National de la Presse 2025 : 26 doyens honorés, un pont entre générations - 26/12/2025

Merci doyen Mamadou Ly, “Ma Revue de Presse”

Merci doyen Mamadou Ly, “Ma Revue de Presse” - 26/12/2025

RSS Syndication