BAMBEY- Mbaye Diack plaide pour un sang neuf et de nouvelles initiatives pour rattraper le retard

Les élections municipales commencent déjà à susciter des prises de position à Bambey. Mbaye Diack, leader du mouvement « Dafa jott And Defar Bambey », a déclaré que la commune a besoin d’un souffle nouveau et d’idées inédites pour sortir du retard accumulé.



Selon lui, « il n’est pas besoin de faire un récit pour dire comment Bambey a souffert ». Le mouvement, créé en février 2024, se veut non partisan et non confessionnel, avec pour seul objectif le développement de la localité. « La main est tendue envers toutes les bonnes volontés, notamment au ministre Alioune Dione », a-t-il ajouté.



Mbaye Diack annonce des rencontres avec les populations dans les quartiers de la commune afin de présenter les projets du mouvement. Un forum sera également organisé pour identifier les problèmes prioritaires et proposer des solutions.



Concernant une éventuelle candidature à la mairie, le leader reste prudent : « Le temps nous dira si nous serons candidat ou non, mais rien ne se fera plus sans nous. Bambey regorge d’un potentiel humain fort. L’espoir peut désormais renaître. La base décidera si le mouvement aura un candidat. Dans tous les cas, le prochain maire sera élu par les Bambeyois. »