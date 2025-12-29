Santé à Mbao : Abdou Karim Sall inaugure un poste moderne et renforce l’offre de soins de proximité

Petit Mbao a vécu, ce lundi 29 décembre 2025, une journée mémorable avec l’inauguration officielle de son nouveau poste de santé. Un événement hautement symbolique pour la commune de Mbao, qui a choisi de tourner définitivement la page d’un ancien bâtiment devenu trop vétuste pour répondre correctement aux besoins sanitaires des populations.



La cérémonie, riche en couleurs, en animation et en ambiance, a été présidée par le député-maire de la commune de Mbao, Abdou Karim Sall, en présence de ses collaborateurs du Conseil municipal et d’une foule nombreuse d’administrés de tous âges. Femmes, jeunes, notables, autorités coutumières et personnels de santé ont massivement répondu à l’appel, donnant à l’événement une dimension populaire et fédératrice.



Face à l’état de délabrement très avancé de l’ancien poste de santé, la commune a pris l’initiative de le démolir pour en reconstruire un nouveau, entièrement financé avec le budget de la commune. La pose de la première pierre, en août 2023, avait lancé un chantier initialement évalué à 83 millions de francs CFA, avant qu’un avenant de 15 millions ne porte le coût global du projet à plus de 98 millions de francs CFA.



Le nouveau poste de santé de Petit Mbao va se distinguer par des infrastructures modernes, des locaux fonctionnels et un cadre plus sain, améliorant à la fois l’accueil des patients et les conditions de travail du personnel médical. Une avancée majeure pour le renforcement des soins de proximité.



Avec cette réalisation, la commune de Mbao compte désormais 5 postes de santé fonctionnels. 2 autres sont actuellement en cours de construction, l’un à Keur Mbaye « Diégui Péage » et l’autre à Keur Mbaye Fall « Rue 10 », implanté à la cité Holding Baobab, confirmant la volonté municipale de rapprocher durablement les services de santé des populations.



Prenant la parole sous les ovations, Abdou Karim Sall a annoncé que « l’année 2026 sera celle des inaugurations », avant de remercier chaleureusement les populations de Mbao, les notables, les chefs de village, les autorités coutumières, ainsi que le Conseil et le Bureau municipaux pour leur engagement constant.Le maire a enfin donné rendez-vous aux habitants très prochainement pour l’inauguration de la nouvelle mairie de Mbao.



À Petit Mbao, la santé s’impose ainsi comme un pilier central du développement local, porté par l’action, l’anticipation et une gouvernance résolument tournée vers le bien-être des citoyens.