Saint-Louis : Candidat à la candidature de la mairie de Saint Louis, Moustapha Niang, jeune cadre de Pastef se lance


Ce week-end, la ville tricentenaire a vibré au rythme d'un meeting à l'honneur du président Ousmane Sonko organisé par un jeune cadre de Pastef, digne fils de Guet Ndar, Amadou Moustapha Niang. 
Fidèle parmi les fidèles de la première heure du PROS, il a rendu un vibrant hommage à son mentor à travers un grand “sargal” organisé à la mythique place qui porte le nom de l'ancien président Abdoulaye Wade. Une occasion saisie par ce jeune cadre du ministère des Finances et responsable politique à Saint-Louis pour décliner ses ambitions pour la ville tricentenaire. “Je suis prêt à relever le défi et à transformer le visage de notre cher terroir ndar guedj qui jadis était la première ville du Sénégal”, a dit monsieur Niang devant ses proches et autres responsables politiques venus l'accompagner dans cette dynamique de conquête du pouvoir local. Il soutient que “si ma candidature à la mairie de Saint Louis est validée par le parti, je m'investirai inlassablement à l'unité des patriotes et je veillerai à ce que chaque militant et sympathisant reçoive le respect dû à son rang” rassure-t-il. Devant une foule énorme acquise à sa cause, M. Niang demande à tous les responsables et militants de maintenir cette dynamique de mobilisation jusqu'au soir des élections municipales prévues en 2027. Ainsi, le jeune responsable de Pastef Saint-Louis, se lance définitivement dans la course pour briguer la magistrature locale en attendant la décision finale du parti sur le choix des candidats.
Lundi 29 Décembre 2025
Cheikh Ba (Saint-Louis)



