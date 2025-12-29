Une mission d’information annoncée dans l’affaire ARP-SOFTCARE : Le député Cheikh Tidiane Youm propose une commission d’enquête parlementaire


Une mission d’information annoncée dans l’affaire ARP-SOFTCARE : Le député Cheikh Tidiane Youm propose une commission d’enquête parlementaire

L’Assemblée nationale s’apprête à dépêcher une mission d’information dans le cadre du dossier ARP-Softcare. C’est ce qu’a annoncé le député Cheikh Tidiane Youm sur son compte X. 

 

Dans sa publication, le parlementaire a salué cette initiative qu’il qualifie de signal très positif tout en émettant des réserves sur l’instrument parlementaire choisi. « L’assemblée nationale va envoyer une mission d’information. À mon sens, il serait plus indiqué de mettre en place une commission d’enquête. Mais c’est déjà un signal très positif », a-t-il écrit.

 

Il faut rappeler qu’une mission d’information permet de recueillir des éléments sur un sujet donné, tandis qu’une commission d’enquête dispose de pouvoirs d’investigation plus étendus, notamment la possibilité de convoquer des témoins sous serment et d’accéder à des documents confidentiels.

 
Lundi 29 Décembre 2025
