Trois policiers turcs tués lors d’une opération contre l’EI


Trois policiers ont été tués lundi au cours d’une opération contre l’organisation État islamique à Yalova, dans le nord-ouest de la Turquie, a annoncé le ministre turc de l’Intérieur Ali Yerlikaya.
“Ce matin, des opérations simultanées ont été menées à 108 adresses différentes dans 15 provinces. L’une d’elles a eu lieu à Yalova à 2h (minuit en Belgique) (...) Au cours de cette opération, des terroristes de l’EI ont ouvert le feu sur nos courageux policiers. À la suite de cette attaque perfide, trois de nos policiers ont malheureusement perdu la vie. Huit policiers et un agent de sécurité ont été blessés”, a affirmé le ministre.

Six membres de l’organisation État islamique, tous de nationalité turque, ont été tués, tandis que cinq femmes et six enfants se trouvant à leurs côtés ont été évacués sain et saufs, a précisé M. Yerlikaya.

Vague d’arrestations

Jeudi dernier, le procureur d’Istanbul avait ordonné l’arrestation de 137 membres présumés de l’EI “à la suite de renseignements indiquant que l’organisation terroriste EI planifiait des attaques pendant les célébrations de Noël et du Nouvel An”.

Frontière syrienne

La Turquie, qui a une frontière de 900 km avec la Syrie, redoute des infiltrations de ce groupe djihadiste toujours actif chez son voisin. L’EI a notamment été dernièrement accusé d’avoir frappé des Américains à Palmyre, provoquant la mort de deux militaires et d’un interprète.

Arrestation d’un chef

Les services de renseignement turcs ont en outre annoncé l’arrestation, “entre Afghanistan et Pakistan”, d’un chef présumé du groupe État islamique soupçonné de préparer des attentats dans la région et jusqu’en Europe. Au moment de son arrestation, le suspect, Mehmet Gören, ramené en Turquie depuis, a été accusé par les renseignements turcs, le MIT, de “préparer des attentats-suicides contre des civils en Afghanistan, au Pakistan, en Turquie et en Europe”.
 
7SUR7.be

Lundi 29 Décembre 2025
Dakaractu



