Dakar Dem Dikk signe un accord d'entreprise historique pour améliorer les conditions de travail

La cérémonie de signature de l'Accord d'entreprise de Dakar Dem Dikk a eu lieu ce matin en présence de Babacar Fall, représentant du ministre des Transports Terrestres et Aériens, de Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du Dialogue Social, et des représentants du ministre du Travail. Cet événement a rassemblé les syndicats des travailleurs de Dakar Dem Dikk et les secrétaires généraux.
Le directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue, a souligné l'importance de cet accord, fruit d'un processus long et exigeant. « Cet accord s'inscrit dans un contexte marqué par la concurrence accrue et par la profonde mutation que connaît le secteur des transports publics de voyageurs au Sénégal », a-t-il affirmé.
L'accord prévoit notamment l'instauration d'un bonus annuel indexé sur la performance de l'entreprise, l'amélioration du cadre des avantages sociaux, la clarification des parcours professionnels et la promotion interne comme un levier central d'évolution professionnelle. Le dialogue social est également renforcé par la pérennisation des mécanismes de concertation et de conciliation.
Massaër Ndiaye, coordonnateur des syndicats de Dakar Dem Dik, a salué cet accord historique, qui stabilise l'entreprise et consolide la paix sociale. Selon lui, « c'est un document administratif et juridique qui rassemble beaucoup d'articles pour beaucoup d'articles tirés du code du travail, de la convention collective et d'autres avantages pour l'État. »
Les syndicats ont également mis en avant que cet accord répond à certaines de leurs revendications, notamment en matière de conditions de travail et de salaire. Cependant, ils ont insisté sur le respect des accords signés et ont souligné que les problèmes sont toujours là, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les salaires.
La signature de cet accord ouvre une nouvelle étape pour Dakar Dem Dikk, qui s'engage à l'appliquer avec rigueur et loyauté dans l'intérêt général. Le directeur général a pris l'engagement d'appliquer l'accord et de travailler pour améliorer les conditions de travail et la performance de l'entreprise.
