KOLDA : Lancement du « ngalu fuladu » pour vendre la destination et booster le développement…

Le « ngalu fuladu » a été lancé ce week-end (28 décembre) pour la promotion du fuladu à travers son histoire, sa richesse culturelle et naturelle, devant un parterre d’invités et d’hommes d’influence. Ainsi, il s’agit pour ce concept, de vendre la destination du terroir tout en montrant ses énormes potentialités pour insuffler le développement. Alpha Sadou Gano, professionnel des medias et de la culture, estime que cette initiative vise à lutter aussi contre les préjugés, notamment comme étant la plus pauvre. Ce dernier précise qu’il faut changer la donne en déconstruisant ces stéréotypes, tout en exhibant le savoir-faire local et ses richesses.

Dans la foulée, il soutient qu’il est important à travers cette activité, de montrer que Kolda est riche et non pauvre. ‎

‎

‎

Ce lancement a été fait sous le thème « le fuladu entre marginalisation et potentiel émergent » en faisant la promotion du patrimoine et la valorisation des talents en impulsant le développement local. À cet événement, il faut noter la présence des écrivains comme Idrissa Sow gorkodjo et Abdourahmane Diallo, des artistes, des transformateurs de produits locaux et de la gastronomie locale.

‎

Conférencier du jour, Abdourahmane Diallo (professeur-écrivain) qui a fait un exposé détaillé de l'histoire du Fouladou, notamment des origines à l'indépendance du terroir. Dans cet exercice, il a fait ressortir les richesses naturelles, culturelles et cultuelles pour montrer la richesse de la région.

‎À en croire Alpha Sadou Gano, « d'autres activités vont suivre pour pérenniser cette initiative. On ne peut pas avoir des ressources et être pauvre. C’est cela qui a justifié notre rencontre d’aujourd’hui. »

Prochainement, « ngalu fuladu » va organiser des activités dans l’espace géographique du fuladu, notamment en Guinée Conakry, Guinée Bissau, Gambie et au Sénégal...