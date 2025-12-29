Football / Zone de Kamb : le maire Birame Ba subventionne les 10 ASC compétitives à hauteur de 1,5 million FCFA

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement de la jeunesse, notamment à travers le sport, le maire de la commune de Kamb (département de Linguère), Birame Ba, a consenti un important effort financier en faveur du football local.



À l’occasion des navétanes 2025, l’édile de Kamb a octroyé une subvention globale d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA aux 10 Associations sportives et culturelles (ASC) compétitives de la zone de Kamb.



Selon le premier magistrat de la commune, chacune des 10 ASC engagées dans les compétitions de 2025 a reçu un montant de 90 000 FCFA, tandis que la Zone de Kamb, dirigée par Ibra Niang, a bénéficié d’une enveloppe de 550 000 FCFA, au grand bonheur des membres du comité directeur.



Les ASC bénéficiaires que sont : Kamb, Jaraf, Jam Ji, Thiankhé, Renaissance, Jubo, Belle Guéloki, Rotto, Ngollo et Malème, ont unanimement salué ce geste du maire Birame Ba et de son équipe municipale, qu’elles ont vivement remerciés pour leur soutien constant à la jeunesse et au sport local.



Toutefois, lors de la cérémonie de remise des subventions, les responsables de la Zone de Kamb ont formulé une doléance majeure : l’installation d'une grille de protection au niveau du stade, déjà doté d’un point d’eau et de bancs de touche.

