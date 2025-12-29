Trafic 2.0 à Mbour : 177 comprimés d’ecstasy écoulés via une “story” WhatsApp

L’affaire illustre une nouvelle facette, aussi discrète qu’inquiétante, du trafic de drogue à l’ère du numérique. Selon L’Observateur, B. Laye Niang, 28 ans, plombier de profession, comparaîtra ce mardi 30 décembre 2025 devant le tribunal d’instance de Mbour pour détention et trafic de comprimés d’ecstasy. Le jeune homme a été interpellé en novembre dernier après avoir utilisé… son statut WhatsApp comme canal de vente.







L’enquête a démarré à la suite de signalements d’habitants du quartier Thiocé Est, intrigués par les activités suspectes du mis en cause. Alertés, les policiers du commissariat central de Mbour découvrent rapidement une méthode pour le moins audacieuse : B. Laye Niang publiait ouvertement des photos de comprimés d’ecstasy accompagnées de leurs prix sur sa « story » WhatsApp, visible par l’ensemble de ses contacts, rapporte L’Observateur.







Pour le confondre, les enquêteurs montent un piège. Un policier se fait passer pour un client et commande dix comprimés pour la somme de 25 000 FCFA. Un rendez-vous est fixé aux abords du stade Caroline Faye. Confiant, le suspect s’y rend sans se douter de rien. La transaction à peine conclue, il est interpellé sur-le-champ.







La suite de l’opération confirme l’ampleur de l’activité. Une perquisition menée au domicile familial du jeune plombier permet la saisie de 177 comprimés d’ecstasy, ainsi que d’une importante somme d’argent, présumée provenir de la vente de stupéfiants, souligne L’Observateur.







En garde à vue, B. Laye Niang reconnaît les faits sans détour. Il explique s’approvisionner auprès d’un vigile basé à Mbour, à raison de 100 000 FCFA par transaction. Sa stratégie reposait sur la simplicité et l’apparente discrétion des réseaux sociaux. « La quasi-totalité de mes clients sont dans mon répertoire téléphonique », a-t-il déclaré aux enquêteurs, tentant de minimiser la portée publique de ses publications, selon L’Observateur.







Placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Mbour, le jeune homme devra désormais répondre de ses actes devant la justice.

