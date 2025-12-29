Fin d’année : Le ministre de l’Intérieur met en garde contre l’usage de pétards durant les fêtes

Dans un communiqué lu à la rédaction, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a alerté sur les dangers liés à l’utilisation d’engins pyrotechniques pendant la période des fêtes de fin d’année.







Selon le communiqué, les autorités ont constaté un usage inquiétant d’engins pyrotechniques dans le cadre d’activités communément appelées « guerre des pétards » dans certains quartiers de Dakar. Le ministre Bamba Cissé rappelle que « ce phénomène représente une menace sérieuse pour la sécurité des personnes et des biens, ainsi que pour la tranquillité publique, avec notamment des risques d’incendies et de blessures graves. »







Le ministre rappelle que l’importation, la commercialisation, la détention et l’utilisation de pétards et d’engins explosifs sont strictement réglementées. Il insiste sur le fait que l’usage des pétards ne doit pas servir à nuire ou à blesser. Face à cette situation, des instructions fermes ont été transmises aux Forces de Défense et de Sécurité pour intensifier les opérations de contrôle, de prévention et de répression sur l’ensemble du territoire national.







Le ministre lance un appel aux parents, aux leaders communautaires et aux citoyens pour qu’ils contribuent activement à la sensibilisation des jeunes et à la préservation d’un climat de paix et de sécurité durant cette période festive. « Les fêtes de fin d’année doivent demeurer un moment de joie, de partage et de solidarité, et non une source de danger ou de peur pour les populations », conclut le communiqué signé par le ministre de l’Intérieur.

