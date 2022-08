Recensement des sénégalais de la Diaspora : Moïse Sarr revient sur la méthodologie et les objectifs…

Sur instruction du président de la République Macky Sall, le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, a procédé au recensement de nos compatriotes dans la quinzième région du Sénégal (La Diaspora). Le secrétaire d'État Moïse Sarr explique la méthodologie et l'objectif du grand recensement des sénégalais de l'extérieur dans une émission télévisée.



Cette opération de dénombrement des sénégalais de l'extérieur se fera en trois phases dont les deux premières sont achevées.



À en croire le secrétaire d'État Moïse Sarr, la première phase consistait à mener des enquêtes sur les fichiers qui sont au ministère de l'intérieur comme les cartes d'identité nationale, les passeports et les fichiers des élections.



Poursuivant ses explications, le secrétaire d'État chargé des sénégalais de l'extérieur, nous a appris que la deuxième phase s'est apesantie sur l'étude des fichiers qui sont au niveau de nos missions diplomatiques et consulaires, à savoir le fichier force covid diaspora, où 241.000 sénégalais ont êté répertoriés dans 124 pays. Ainsi que les cartes consulaires, les associations communautaires, dahira des ressortissants, les fichiers détenus par les administrations des pays d'accueil seront tous consultés pour le bénéfice de cette opération inédite.



"L'achèvement de ces deux phases a permis à la commission d'identifier clairement 1.500. 000 de nos compatriotes vivant à l'extérieur", précise-t-il.



La troisième phase qui a démarré ce 17 Août consiste à l'inscription sur la plateforme dédiée à ce grand recensement des sénégalais de l'extérieur. Chaque émigré va devoir s'inscrire sur cette plateforme et aura son numéro d'identification national (NIN), suivi d'un traitement de consolidation pour parer au doublon.



"Cette instruction du Chef de l’État permettra, non seulement, à notre pays de disposer, enfin, de statistiques fiables sur sa quinzième région, mais également, de maîtriser la géographie de la mobilité de nos compatriotes à l’Étranger afin de mieux réorienter et affiner les politiques publiques en faveur de notre vaillante diaspora", précise Moïse Sarr.



"Nous invitons toutes les parties prenantes à contribuer au succès de cette opération inédite et pertinente à plus d'un titre", conclura-t-il...