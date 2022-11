Réalité des prix de consommation : Les explications du ministre Abdou Karim Fofana

En donnant des chiffres, le ministre du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises a expliqué les raisons du blocage des prix de certaines denrées et de la réduction du coût du loyer.



Même si plusieurs députés de l’opposition ont contesté les mécanismes pour alléger la souffrance des sénégalais, le ministre Abdou Karim Fofana, n'a pas manqué de défendre la posture du gouvernement du Sénégal dans cette initiative sociale qu’est la réduction des prix.