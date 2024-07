Réactualisation du Réglement intérieur de l'AN: Le groupe de travail compte déposer ses conclusions ce mercredi 24 juillet 2024

Dans une note transmise à Dakaractu, il a été indiqué que " suite à plusieurs réunions tenues entre les présidents des Groupes parlementaires, et sur instruction du Président de l'Assemblée nationale, Monsiseur Amadou Mame Diop, un groupe de travail pour la réactualisation du Réglement intérieur a été mis sur pied".



D'après ladite note, " Ce groupe de travail composé des représentants de trois Groupes et du représentant des Non-inscrits, assistés par l'administration de l'Assemblée nationale s'est réuni les 22 et 23 juillet 2024".



" Les conclusions du groupe de travail seront déposées sur la table du président de l'AN ce mercredi 24 juillet 2024", a-t-on conclu.