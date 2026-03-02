Tening Sène dans le viseur du Procureur financier : Le mouvement des femmes de l’APR crie à la « persécution politique »

Le Mouvement National des Femmes de l’Alliance pour la République (APR) a rendu publique ce lundi une déclaration dans laquelle il dénonce « une persécution politique » contre Dr Tening Sène, maire de la commune de Ndiaganiao. Néné Fatoumata Tall et ses camarades accusent le régime du Pastef de mener une campagne d’intimidation systématique contre les responsables de l’APR, avec pour objectif, selon elles, de fragiliser le parti qui s’est positionné dans l’opposition depuis le 2 avril 2024.



Dr Tening Sène est présentée comme une figure emblématique de résistance. Plébiscitée lors des élections de 2022 face à l’actuel président Bassirou Diomaye Faye qui n’avait alors recueilli que 17% des suffrages dans cette localité, elle aurait refusé de rallier le camp au pouvoir malgré les pressions. En réponse, affirme le mouvement, le régime aurait activé le levier du Procureur financier contre elle.



Le mouvement des femmes de l’APR dénonce une tentative de s’emparer de la mairie de Ndiaganiao par des voies détournées, faute d’avoir pu la conquérir par les urnes. Il appelle à la mobilisation des populations de Ndiaganiao autour de leur maire et exige l’arrêt de ce qu’il considère comme un acharnement injuste, tout en appelant au respect du vote des citoyens.