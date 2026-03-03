Géopolitique mondiale / Le parti Ravie/Dëgg Moo Woor alerte sur les risques de « contagion » pour le Sénégal


Géopolitique mondiale / Le parti Ravie/Dëgg Moo Woor alerte sur les risques de « contagion » pour le Sénégal
Alors que les conflits au Moyen-Orient et la compétition technologique entre grandes puissances redessinent l’ordre mondial, une formation politique sénégalaise tire la sonnette d’alarme. Le parti Ravie/Dëgg Moo Woor a publié une déclaration analysant les « implications directes » de cette conjoncture internationale pour le Sénégal.

Loin de considérer ces bouleversements comme de simples « crises passagères », le Secrétariat exécutif national du parti y voit une « recomposition stratégique globale ». Pape Modou Fall et ses collaborateurs pointent du doigt l’instabilité au Moyen-Orient, les tensions entre Israël et l'Iran, et les réajustements diplomatiques dans le Golfe, qui, selon lui, affectent déjà les routes énergétiques et la volatilité des prix mondiaux.

Mais c'est sur un autre terrain que le parti insiste particulièrement : celui de la technologie. Ravie/Dëgg Moo Woor estime qu'une « rivalité structurante » oppose désormais les États-Unis à la Chine autour du contrôle des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle (IA) et des données. « La maîtrise des données, notamment celles utilisées pour entraîner les systèmes d’intelligence artificielle, devient un facteur central de souveraineté », écrit le parti.

Dans cette compétition, l'organisation politique craint une « marginalisation » des pays africains. Elle alerte sur le risque d’une « captation externe » des données stratégiques du continent et d’une dépendance technologique accrue, appelant le Sénégal à se doter d’une « stratégie nationale ambitieuse » en la matière.

Sur le plan intérieur, le texte établit un lien direct entre environnement international et économie nationale. Le parti rappelle que le Sénégal traverse déjà une « phase économique exigeante », marquée par des tensions budgétaires, une dette publique sous pression et un chômage persistant.

Dans ce contexte, Ravie/Dëgg Moo Woor estime que la division politique serait un luxe dangereux. « Les États divisés paient un prix plus élevé en période de turbulences mondiales », affirme la déclaration, appelant à un « sursaut patriotique ».

Les principales recommandations du parti sont :

· La consolidation de la stabilité politique et le respect des institutions.
· Un dialogue pragmatique avec les institutions financières internationales pour stabiliser l'économie.
· La réduction des dépendances structurelles (souveraineté alimentaire, énergétique et numérique).

Le ton du document se veut solennel, martelant que « la haine, l’intolérance et les querelles politiciennes fragilisent l’État ». Sans mentionner explicitement l'actualité politique nationale récente ou l’opposition, cette déclaration intervient dans un climat politique sénégalais souvent tendu depuis l'élection présidentielle de 2024. « Unis, nous renforçons notre capacité de résilience. Divisés, nous amplifions nos vulnérabilités », conclut le texte, signé par le Secrétariat exécutif national, Pape Modou Fall.

Avec cet appel, Ravie/Dëgg Moo Woor tente de positionner sa formation comme une force de proposition sur les enjeux de gouvernance, en liant systématiquement les défis internes aux secousses de la scène internationale.
Autres articles
Mardi 3 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Coupe du monde 2026 : accréditation stricte et facture salée pour la presse Sénégalaise

Coupe du monde 2026 : accréditation stricte et facture salée pour la presse Sénégalaise - 03/03/2026

Tentacules jusqu’aux États-Unis : un “formateur au sexe” du réseau Pierre Robert localisé

Tentacules jusqu’aux États-Unis : un “formateur au sexe” du réseau Pierre Robert localisé - 03/03/2026

Trump et sa guerre préventive en Iran

Trump et sa guerre préventive en Iran - 03/03/2026

En l'absence de Tariq Ramadan à son procès pour viols, la justice ordonne une expertise médicale

En l'absence de Tariq Ramadan à son procès pour viols, la justice ordonne une expertise médicale - 03/03/2026

Trump dit que les Etats-Unis répondront

Trump dit que les Etats-Unis répondront "bientôt" à l'attaque de leur ambassade à Ryad - 03/03/2026

Tening Sène dans le viseur du Procureur financier : Le mouvement des femmes de l’APR crie à la « persécution politique »

Tening Sène dans le viseur du Procureur financier : Le mouvement des femmes de l’APR crie à la « persécution politique » - 02/03/2026

Célébration du 4 avril à Thiès:

Célébration du 4 avril à Thiès: " La Fête nationale n’est la propriété d’aucun camp, d’aucun parti, d’aucune faction...."( Talla Sylla). - 02/03/2026

APR: Macky Sall passe à la vitesse supérieure dans la réorganisation interne du parti

APR: Macky Sall passe à la vitesse supérieure dans la réorganisation interne du parti - 02/03/2026

Situation au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle ses ressortissants à la vigilance

Situation au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle ses ressortissants à la vigilance - 02/03/2026

Candidature de Macky à l’ONU : Les Femmes du FDR apportent leur soutien à l’ancien président du Sénégal

Candidature de Macky à l’ONU : Les Femmes du FDR apportent leur soutien à l’ancien président du Sénégal - 02/03/2026

Le Sénégal paie plus cher que le Burkina sur le marché de la dette : Dakar paie-t-il le prix d’une transparence perdue ?

Le Sénégal paie plus cher que le Burkina sur le marché de la dette : Dakar paie-t-il le prix d’une transparence perdue ? - 02/03/2026

4 avril: Un responsable de Rewmi demande au PR, en marge de la cérémonie, de procéder à la réception officielle des infrastructures des chantiers de Thiès..

4 avril: Un responsable de Rewmi demande au PR, en marge de la cérémonie, de procéder à la réception officielle des infrastructures des chantiers de Thiès.. - 02/03/2026

LA VRAIE ARITHMÉTIQUE DE LA VICTOIRE DU PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE ( Lababa Faye)

LA VRAIE ARITHMÉTIQUE DE LA VICTOIRE DU PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE ( Lababa Faye) - 02/03/2026

Solidarité nationale : la Loterie Nationale Sénégalaise débloque 18 millions F CFA pour les 18 supporters détenus au Maroc

Solidarité nationale : la Loterie Nationale Sénégalaise débloque 18 millions F CFA pour les 18 supporters détenus au Maroc - 02/03/2026

Affaire d'homosexualité-Diffusion de fausses nouvelles : le journaliste Elimane Ndao dépose une plainte à la DSC

Affaire d'homosexualité-Diffusion de fausses nouvelles : le journaliste Elimane Ndao dépose une plainte à la DSC - 02/03/2026

Incendie au marché Sam : le préfet de Guédiawaye sur les lieux pour constater les dégâts

Incendie au marché Sam : le préfet de Guédiawaye sur les lieux pour constater les dégâts - 02/03/2026

Trafic de Drogue de synthèse : La police arrête un homme en possession de 16 comprimés de Carfentanil, un première dans le pays

Trafic de Drogue de synthèse : La police arrête un homme en possession de 16 comprimés de Carfentanil, un première dans le pays - 02/03/2026

QatarEnergy annonce suspendre la production de GNL à la suite d'attaques iraniennes

QatarEnergy annonce suspendre la production de GNL à la suite d'attaques iraniennes - 02/03/2026

Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations

Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations - 02/03/2026

Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles

Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles - 02/03/2026

Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui

Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui - 02/03/2026

Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres

Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres - 02/03/2026

Diagnostic génétique des maladies rares : La présidente de la S2GH fait l’état des lieux au Sénégal

Diagnostic génétique des maladies rares : La présidente de la S2GH fait l’état des lieux au Sénégal - 02/03/2026

Malick Ndiaye : La Chine constitue un exemple en matière de démocratie

Malick Ndiaye : La Chine constitue un exemple en matière de démocratie - 02/03/2026

Mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal de la Chine : la performance de gouvernance, l'atout principal

Mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal de la Chine : la performance de gouvernance, l'atout principal - 02/03/2026

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique »

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique » - 01/03/2026

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé - 01/03/2026

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2%

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2% - 01/03/2026

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran - 01/03/2026

Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril

Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril - 01/03/2026

RSS Syndication