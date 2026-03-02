4 avril: Un responsable de Rewmi demande au PR, en marge de la cérémonie, de procéder à la réception officielle des infrastructures des chantiers de Thiès..

Lors de son face-à-face avec la presse locale, le responsable politique du Parti Rewmi à Thiès-Est, Saër Mangane, qui s'est d'abord félicité du choix qui est porté sur Thiès pour abriter la célébration de la fête de l’Indépendance, a tenu à rendre " un hommage à Idrissa Seck. " Dès 2004 avec une vision audacieuse et l'appui de l'État, il avait su capter des projets structurants pour notre ville, malgré les sabotages politiques qui ont freiné cet élan", a-t-il déclaré.

Selon lui toujours, les infrastructures qui sont réalisées dans le cadre des chantiers de Thiès, et qui sont exécutées à " hauteur de 35% constituent aujourd’hui l'ossature de notre cité". " Monsieur le président de la République, en marge de cette cérémonie, nous vous demandons de procéder à la réception officielle de toutes les infrastructures réalisées dans le cadre de ce grand projet historique, des chantiers Thiès".

Poursuivant, M. Mangane d'informer que 70 projets sont toujours en attente. " Le constat est amer. Depuis 2004, l'État a trop souvent délaissé Thiès. C'est pourquoi, nous invitons solennellement le chef de l’État à passer à l'action en lançant l'exécution des 70 projets déjà validés par le gouvernement pour la région".

Saër Mangane n'a pas aussi manqué de se prononcer sur les querelles des maires, les frappes américo-israéliennes sur Téhéran, entre autres...